جارديم يصل إلى الرياض لاستكمال مفاوضاته لقيادة نادي النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية على أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم سيصل غدًا الأحد، إلى الرياض لإتمام إجراءات تعاقده مع إدارة نادي النصر السعودي لتدريب الفريق الأول.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فإن جارديم سيصل عند الخامسة مساء غد الأحد، لاستكمال مناقشاته مع إدارة نادي النصر، حال إتمام التعاقد بينه والنادي.

وكان نادي النصر قد قدم عرضًا للمدرب البرتغالي لقيادة الفريق موسمًا ونصفًا، وفيما طلبت إدارة النادي العاصمي أن يقود جارديم كرة القدم الصفراء بالكامل في كافة الدرجات، ويضع نظامًا موحدًا، طلب المدرب زيارة النادي الأصفر، والوقوف على البنية التحتية لمنشآته ومنافسات كرة القدم السعودية، إضافة إلى تعرفه على المجتمع والحياة عن قرب.

وبحسب مصادر خاصة بـ”الرياضية”، تمثل زوجة المدرب محورًا هامًا في إدارة المفاوضات، إذ تدفع زوجها إلى قبول العروض المقدمة له من أندية فرنسية وإنجليزية، رغبة منها في عدم مغادرة إمارة موناكو، حيث يدرس ابنهما.

وسيصل جارديم إلى الرياض، عن طريق دبي التي وصل إليها اليوم، صحبة زوجته واثنين من مساعديه، وربما يحضر مواجهة الفريق الأصفر أمام الوحدة، ثم الاجتماع بالإدارة، ومغادرة الرياض خلال 48 ساعة.

وشددت الصحيفة على أنه لن يكون هناك توقيع عقود بين الطرفين خلال زيارة المدرب البرتغالي الحالية للرياض.

