ذكرت صحيفة بريطانية الأثنين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) يعتزم فرض قيود على عدد اللاعبين الذين يحق لناد واحد إعارتهم اعتبارا من موسم 2020-2021 على أن يتم حسم الرقم النهائي بداية العام المقبل.

إن الفيفا صدق بالفعل على هذه القيود التي قد تلزم الأندية باتباع النظام الجديد مع عدد يتراوح بين ستة وثمانية لاعبين، بشرط ألا يتجاوز أي اتفاق بين ناديين إبرام صفقتين في الموسم الواحد.

وتستخدم بعض الأندية الأوروبية نظام الإعارة للإبقاء على عدد كبير من المواهب الشابة الواعدة في سجلاتها حيث تمنحهم الفرصة لخوض مباريات مع الفريق الأول في أندية خارجية، وربما تبيعهم بعد ذلك مقابل ثمن أكبر.

وقال الفيفا في وقت سابق هذا العام إن لجنة تابعة له تضم مسؤولي الأندية وروابط الدوري واللاعبين والاتحادات الوطنية ساندت مقترحات لإصلاح نظام الانتقالات.

وذكر تقرير مجموعة عمل شكلها الفيفا أن النظام المتبع حاليا يمنع في بعض الأحيان اللاعبين الشبان من التطور بشكل كامل مضيفا أن ناديا لم يذكر اسمه أعار 146 لاعبا في الفترة بين 2011 و2017.

The post “الفيفا” مقترحات لإصلاح نظام الانتقالات appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا