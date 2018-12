“جوزيه” الحارس دافيد دي خيا سيبقى مع الشياطين الحمر

أكد جوزيه مورينيو، مدرب مانشستر يونايتد، إنه واثق بأن الحارس دافيد دي خيا، سيبقى مع الشياطين الحمر، من خلال توقيع عقد جديد.

وتحو الشكوك شوح مصير دي خيا، اذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، وفعل النادي هذا الأسبوع البند الذي يسمح له بالإبقاء على خدماته، وفي حال لم يُفعل البند المتعلق بتمديده، كان في إمكان الحارس الدولي الدخول في مفاوضات مع الأندية الأخرى، بدءًا من فترة الانتقالات الشتوية مع الأول من كانون الثاني المقبل، وحتى توقيع عقد مبدئي في حال توصله إلى اتفاق مع أحد هذه الأندية.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي عشية لقاء ساوثمبتون في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز، إن “دي خيا يريد البقاء، وأنا أريده أن يبقى بالطبع. أنه من مستوى اللاعبين الذين يحتاج لهم يونايتد. يونايتد بحاجة إلى أفضل اللاعبين في العالم”.

ونقل عن مورينيو: “المدرب يريد بقاءه، مجلس الإدارة يريد بقاءه، دافيد يريد البقاء ووكيل أعماله (البرتغالي جورج منديش) يريد من اللاعب أن يقوم بما يعتقده أنه مناسب له”.

وأشار مورينيو الى أن منديش -وهو أيضا وكيل أعماله – يسمح لموكليه بإبداء رأيهم في المفاوضات، خلافا للوكلاء الآخرين.

