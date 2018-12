اليوفي يُحقق خامس انتصار له على التوالي ويرفع رصيده إلى 40 نقطة

عاد فريق يوفنتوس بفوز ثمين من ملعب مضيفه فيورنتينا، بعد فوزه بنتيجة 3-0 في المباراة التي جمعتهما السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

حيث توالى على تسجيل ثلاثية السيدة العجوز كل من، الأوروغوياني رودريغو بيتانكور وجورجيو كيلليني والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وبذلك واصل يوفنتوس، حامل اللقب سلسلة انتصاراته التي بلغت 5 مباريات متتالية، ورفع رصيده إلى 40 نقطة، كما يتربع على عرش صدارة الكالتشيو.

