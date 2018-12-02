طائرة النصر تتأهل لنهائي كأس ليبيا بالمنطقة الأولى

بنغازي 02 ديسمبر 2018 (وال)- تفوق فريق النصر لكرة الطائرة على ضيفه المروج بثلاثة أشواط دون مقابل، ضمن تصفيات بطولة كأس ليبيا لكرة الطائرة بالمنطقة الأولى .

وجاء ذلك خلال المباراة التي أقيمت مساء السبت بمجمع سليمان الضراط بالمدينة الرياضية ببنغازي، بقيادة طاقم تحكيم تكون من : حكم أول عصام الفسي، وحكم ثاني وائل بوشعالة .

هذا وجاءت أشواط المباراة الثلاثة كالتالي : الشوط الأول 25 – 16، والشوط الثاني 25 – 17، والشوط الثالث 25 – 13 .

وفريق النصر سبق وأن فاز على الهلال في أولى مباريات في الدور الأول بثلاثة أشواط لصفر 25 – 21، والثاني 25 – 14، والشوط الثالث 27 – 25، وبهذا يصل إلى المباراة النهائية لتحديد الفائز الأول للمنطقة الأولى .

وسيقابل فيها فريق النصر جاره الأهلي بنغازي الفائز في مباراة الدور الأول أمام البراق بثلاثة أشواط نظيفة جاءت كالتالي : 25 – 20، والثاني 25 – 7، والشوط الثالث 25 – 7 .

والجدير بالذكر، بأن موعد المباراة النهائية للكأس يوم غد الاثنين بمجمع سليمان الضراط، لتحديد الفائز الأول عن المنطقة الأولى بحضور الجمهور . (وال- بنغازي) ف ح / ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال