اخبار الرياضة

طرابلس.. دورة تدريبية لصقل ناشئي كرة القدم

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انعقدت دورة تدريب وصقل ناشئي كرة القدم بمبادرة من منظمة الأولمبي الليبي للإعلام الرياضي بمنطقة أبو سليم بطرابلس

وحضر الدورة اللاعب الدولي السابق السيد مخلوف المبروك الخبير في قطاع ناشئي كرة القدم والقوانين الرياضية، وقد شاركت بالدورة أيضا مجموعة من مدربي الأندية والأكاديميات الرياضية، حيث جرى تطبيق عملي على تدريب هذه الفئة السنية بحضور فريق أبو سليم وسط أجواء من التفاعل والاستفادة من التجربة لتطبيقها في قادم الأيام والمساهمة في تطوير كرة القدم الليبية عبر هذه الشريحة الأساسية من اللاعبين صغار السن

وستقيم المنظمة مجموعة أخرى من الدورات في مجالات التغذية والإصابات والإعداد البدني والإدارة الرياضية في طرابلس وبعض المدن الأخرى

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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