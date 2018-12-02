اليوفي يواصل تزعمه للكاتشيو

واصل يوفنتوس هيمنتَه على الدوري الإيطاليّ، واقتلع ثلاثَ نقاطٍ جديدة على حساب مستضيفه فيورنتينا هذه المرة رَغمَ عنادِ أصحابِ الأرضِ ومحاولاتِهم العديدةِ مجاراةَ ديبالا ورفاقه

في الدقيقة الحاديةِ والثلاثين تحرّك الأورغويانيُّ رودريغو بينتانكور كما يجب وأسكن الكرةَ في شباك الفريقِ البنفسجيِّ مُعطِيا الأسبقيةَ لزملائه.

وفي الشوطِ الثاني لعبَ اليوفي بمجهودٍ أقلَّ ونجح رَغمَ ذلك في مضاعفة تقدّمِه بالهدف الثاني الذي تكفّل به المدافعُ جوريجيو كيليني مستغلّا دربكةً في منطقة عملياتِ أصحابِ الأرض.

وفي الدقيقة التاسعةِ والسبعين وقّع رونالدو على عاشر أهدافِه في المسابقة من علامة الجزاءِ ليصبح ثانيَ لاعبٍ في تاريخ اليوفي يسجّل عشرةَ أهدافٍ في أربعَ عشرةَ مباراةً بعدَ تشارلس في نهاية خمسينياتِ القرنِ الماضي.

فوزٌ هو الثالثُ عشر لكبير إيطاليا من أربعَ عشرةَ مباراةً خاضها حتى الآن ليصل للنقطة الأربعين وحيدا في قمة المسابقة الإيطالية

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