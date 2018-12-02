اخبار الرياضة

الشلماني يؤكّد عدم تعثر الدوري من جديد

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني رئيس لجنة المسابقات الهادي السويطي لمناقشة انطلاقة الدوري الممتاز وضمان أستمرار سير المباريات على أكمل وجه.

وفي الإطار ذاته شدّد رئيس الاتحاد على وجوب احترام جدول المواعيد لما له من أهمية في إرساء النظام في المسابقة وعدم العودة للتعثر من جديد، وأكّد الشلماني أن مبدأ المساواة بين جميع الأندية هو ما سيعمل عليه لتتواصل البطولة بمستوى عالٍ وبروح تنافسية شريفة بعيدا عن المزايدات والسلبية الأمر الذي سيعود بالنفع على المنتخب الوطني في استحقاقاته الخارجية وأيضا على جميع المسابقات المحلية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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