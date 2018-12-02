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لماذا وضع كليني إكليلا من الزهور وراء مرمى فيورنتينا؟

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام كابتن فريق يوفنتوس المدافع جورجيو كليني بوضع باقة من الزهور في ملعب ارتيميو فرانكي إحياءً لذكرى كابتن فريق فيورنتينا الراحل دافيد استوري حيث تمت كتابة دي اي 13 على إكليل الورد الذي تم وضعه وراء مرمى فيونتينا في إشارة إلى اختصار اسم اللاعب الراحل ورقمه .بينما هتفت جماهير الفيولا عند الدقيقة الثالثة عشر باسم اللاعب الراحل.

هذا وقد تفوق اليوفي على فيورنتينا في قمة الجولة الرابعة عشر بثلاثية نظيفة ليحقق اليوفي فوزه الثالث عشر من أصل أربع عشرة مباراة في هذا الموسم دون أن يتلقّى أي هزيمة.

ويشار إلى أنّه عادة ما تشهد مواجهات فيورنتينا واليوفي توترات ومشاحنات جماهيرية منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب انتقال نجم الفيولا وقتها روبيرتو باجيو إلى اليوفي، غير أنَّ ما فعله كليني وجدَ استحساناً من جماهير الفريق البنفسجي التي ردّت بموجةٍ من التصفيق.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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