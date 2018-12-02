لماذا وضع كليني إكليلا من الزهور وراء مرمى فيورنتينا؟

قام كابتن فريق يوفنتوس المدافع جورجيو كليني بوضع باقة من الزهور في ملعب ارتيميو فرانكي إحياءً لذكرى كابتن فريق فيورنتينا الراحل دافيد استوري حيث تمت كتابة دي اي 13 على إكليل الورد الذي تم وضعه وراء مرمى فيونتينا في إشارة إلى اختصار اسم اللاعب الراحل ورقمه .بينما هتفت جماهير الفيولا عند الدقيقة الثالثة عشر باسم اللاعب الراحل.

هذا وقد تفوق اليوفي على فيورنتينا في قمة الجولة الرابعة عشر بثلاثية نظيفة ليحقق اليوفي فوزه الثالث عشر من أصل أربع عشرة مباراة في هذا الموسم دون أن يتلقّى أي هزيمة.

ويشار إلى أنّه عادة ما تشهد مواجهات فيورنتينا واليوفي توترات ومشاحنات جماهيرية منذ ثمانينيات القرن الماضي بسبب انتقال نجم الفيولا وقتها روبيرتو باجيو إلى اليوفي، غير أنَّ ما فعله كليني وجدَ استحساناً من جماهير الفريق البنفسجي التي ردّت بموجةٍ من التصفيق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية