الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للقوة البدنية تقبل استقالة الرئيس

بنغازي 02 ديسمبر 2018 (وال)- أعلنت الجمعية العمومية للاتحاد الليبي للقوة البدنية، قبول استقالة رئيس الاتحاد الليبي للقوة البدنية عبد المنعم بن حريز، الذي اعتذر بسبب ظروف خاصة منعته من استمرار في عمله .

هذا وجاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العادي الأول عقدته أمس السبت بمقر اتحادية حكام بنغازي، بحضور “15” عضواً من أصل “23” عضو للجمعية، تم خلاله مناقشة بنود جدول الأعمال، واعتماد التقرير المالي، واعتماد الميزانية التقديرية لسنة 2019 م .

وفي ختام الاجتماع تم تشكيل لجنة تسييرية للاتحاد الليبي للقوة البدنية لمدة ثلاثة أشهر؛ برئاسة الحكم الدولي السيد منير الشويهدي، ونائبه السيد أكرم البوعيشي، إلى حين إجراء انتخابات جديدة والتي شكلت لها لجنة خاصة، بالإضافة إلى لجنة للطعون، ولجنة التسليم والاستلام . (وال- بنغازي) ف ح / ر ت

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