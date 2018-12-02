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الإشعاع يتعادل مع خليج سرت بثلاثة أهداف لمثلها

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى فريق الإشعاع مع ضيفه فريق خليج سرت على أرضية ملعب الجامعة الأسمرية ضمن مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الاتحاد الفرعي زليتن لكرة القدم المصغّرة حيث إنتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي

وبادر الضيوف بالتسجيل وافتتاح النتيجة لكن فريق الإشعاع استطاع التعديل عن طريق اللاعب عبد السلام الفينو ليعود  اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني والثالث لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تألّق خلالها الحارس المخضرم أحمد البحباح ودافع عن عرين الإشعاع بكل حزم

وفي نهاية الشوط الثاني وفي الوقت القاتل أضاف الضيوف هدف التعديل لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بثلاثة أهداف لمثلها

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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