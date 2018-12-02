الإشعاع يتعادل مع خليج سرت بثلاثة أهداف لمثلها

التقى فريق الإشعاع مع ضيفه فريق خليج سرت على أرضية ملعب الجامعة الأسمرية ضمن مباريات الأسبوع الأول من مسابقة الاتحاد الفرعي زليتن لكرة القدم المصغّرة حيث إنتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي

وبادر الضيوف بالتسجيل وافتتاح النتيجة لكن فريق الإشعاع استطاع التعديل عن طريق اللاعب عبد السلام الفينو ليعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني والثالث لينتهي الشوط الأول بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تألّق خلالها الحارس المخضرم أحمد البحباح ودافع عن عرين الإشعاع بكل حزم

وفي نهاية الشوط الثاني وفي الوقت القاتل أضاف الضيوف هدف التعديل لينتهي اللقاء بالتعادل الايجابي بثلاثة أهداف لمثلها

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