بعد تعادلين وهزيمة.. البافاري يتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الألماني

انتصر فريق بايرن ميونيخ على حساب مضيفه فيردر بريمن بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما السبت، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.

حيث حملت ثنائية العملاق البافاري توقيع لاعبه سيرج جنابري بينما سجل المهاجم الياباني يويا اوساكو، هدف أصحاب الأرض الوحيد.

ووبذلك حقق بايرن ميونيخ حامل اللقب أول انتصار له بعد تعادلين وهزيمة ليرفع رصيده إلى 24 نقطة، ويتقدم إلى المركز الثالث حتى الآن.

