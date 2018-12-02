النادي الأهلي يواصل استعداداته لإياب تمهيدي دوري الأبطال

بدأ النادي الأهلي بنغازي تدريباته على ملعب بيتروسبورت بالقاهرة استعدادا لمواجهة الإياب أمام أف سي نواذيبو الموريتاني ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ودخل النادي الأهلي معسكره بالقاهرة بقيادة مدربه المصري محمد عودة بمجموعة كاملة وستجرى المباراة المرتقبة على أرضية الملعب نفسه الذي يجري عليه اللاعبون المران بالعاصمة المصرية ومن المقرر إستقبال الفريق الموريتاني يوم الرابع من ديسمبر الجاري

الجدير بالذكر أن الأهلي لم يحقق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب إذ خسر بهدفين لهدف في آخر الدقائق ويتحتّم عليه الفوز بمباراة الإياب بهدف نظيف أو أكثر لضمان العبور للدور الثاني والثلاثين.

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