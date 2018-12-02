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النادي الأهلي يواصل استعداداته لإياب تمهيدي دوري الأبطال

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأ النادي الأهلي بنغازي تدريباته على ملعب بيتروسبورت بالقاهرة استعدادا لمواجهة الإياب أمام أف سي نواذيبو الموريتاني ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ودخل النادي الأهلي معسكره بالقاهرة بقيادة مدربه المصري محمد عودة بمجموعة كاملة وستجرى المباراة المرتقبة على أرضية الملعب نفسه الذي يجري عليه اللاعبون المران بالعاصمة المصرية ومن المقرر إستقبال الفريق الموريتاني يوم الرابع من ديسمبر الجاري

الجدير بالذكر أن الأهلي لم يحقق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب إذ خسر بهدفين لهدف في آخر الدقائق ويتحتّم عليه الفوز بمباراة الإياب بهدف نظيف أو أكثر لضمان العبور للدور الثاني والثلاثين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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