فريق إسباني يدخل الصراع على رامزي

انضم ريال مدريد إلى قائمة الفرق الراغبة في التعاقد مع الدولي الويلزي آرون رامزي الذي ينتهى عقده الصيف القادم، ففي الوقت الذي تسير فيه التوقعات باتجاه انتقال اللاعب لليفربول أو بايرن ميونخ وكذلك يوفنتوس، قالت صحيفة “ذا صن” إنَّ الفريق الملكي بدأ في التحرك لكسب خدماته بدءا من الموسم القادم.

التقرير أكد اتصال ممثل عن إدارة فلورنتيو بيريث باللاعب الويلزي لبحث إمكانية رؤيته بجوار مواطنه غاريث بيل العام القادم في سانتياغو بيرنابيو، كما رشح التقرير نية الريال التعاقد مع اللاعب من أجل تعويض خروج الإسباني إيسكو الذي يحظى بعلاقة غير جيدة مع المدرب الأرجنتني سانتياغو سولاري.

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