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فريق إسباني يدخل الصراع على رامزي

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم ريال مدريد إلى قائمة الفرق الراغبة في التعاقد مع الدولي الويلزي آرون رامزي الذي ينتهى عقده الصيف القادم، ففي الوقت الذي تسير فيه التوقعات باتجاه انتقال اللاعب لليفربول أو بايرن ميونخ وكذلك يوفنتوس، قالت صحيفة “ذا صن” إنَّ الفريق الملكي بدأ في التحرك لكسب خدماته بدءا من الموسم القادم.

التقرير أكد اتصال ممثل عن إدارة فلورنتيو بيريث باللاعب الويلزي لبحث إمكانية رؤيته بجوار مواطنه غاريث بيل العام القادم في سانتياغو بيرنابيو، كما رشح التقرير نية الريال التعاقد مع اللاعب من أجل تعويض خروج الإسباني إيسكو الذي يحظى بعلاقة غير جيدة مع المدرب الأرجنتني سانتياغو سولاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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