برشلونة يتوصل لاتفاق الاستفادة من خدمات أحد لاعبي النادي الباريسي

قرر نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الاتفاق مع الفرنسي أدريان رابيو، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي مع نهاية الموسم الحالي.

حيث أن ممثلي رابيو اجتمعوا مع برشلونة قبل أيام قليلة، من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى صفوف الفريق الكتالوني، بعد انتهاء عقده في 30 يونيو المقبل.

كما أن الطرفين اتفقا على الجانب الاقتصادي من الصفقة، على أن يتقاضى اللاعب الفرنسي 13 مليون يورو سنوياً، إضافة إلى المكافآت.

هذا وسيحاول برشلونة التوقيع مع أدريان رابيو خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر فبراير المقبل، على أن ينضم اللاعب الفرنسي للبلوغرانا مجانا أثناء الميركاتو الصيفي 2019.

