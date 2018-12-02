ميلان يقلب الطاولة على بارما

قلب اي سي ميلان الإيطالي الطاولة على ضيفه بارما بعد أن كان متأخرا بالنتيجة في المباراة التي أقيمت في ملعب السانسير ولحساب الجولة الرابعة عشرة من السيريا ا.

حيث بادر بارما بالتهديف عن طريق ربيرتو أنجليسي في الدقيقة التاسعة والأربعين، ولكن رد أصحاب الأرض كان سريعا، إذ لم يحتج باتريك كتروني سوى لست دقائق لمعادلة الكفة، وفي الدقيقة الحادية والسبعين تمكن فراك كيسي من مضاعفة النتيجة للميلان بعد إعلان الحكم لركلة جزاء أكدتها تقنية “VAR” ليرفع ميلان رصيده إلى خمس وعشرين نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد بارما عند عشرين نقطة.

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