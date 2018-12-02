اخبار الرياضة

ميلان يقلب الطاولة على بارما

تم النشر منذُ 24 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قلب اي سي ميلان الإيطالي الطاولة على ضيفه بارما بعد أن كان متأخرا بالنتيجة في المباراة التي أقيمت في ملعب السانسير ولحساب الجولة الرابعة عشرة من السيريا ا.

حيث بادر بارما بالتهديف عن طريق ربيرتو أنجليسي في الدقيقة التاسعة والأربعين، ولكن رد أصحاب الأرض كان سريعا، إذ لم يحتج باتريك كتروني سوى لست دقائق لمعادلة الكفة، وفي الدقيقة الحادية والسبعين تمكن فراك كيسي من مضاعفة النتيجة للميلان بعد إعلان الحكم لركلة جزاء أكدتها تقنية “VAR” ليرفع ميلان رصيده إلى خمس وعشرين نقطة في المركز الرابع مؤقتا، بينما تجمد رصيد بارما عند عشرين نقطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك