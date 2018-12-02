الترجي يتصدر الدوري التونسي بعد تعثر الصفاقسي والبنزرتي

صعد بطل أفريقيا الترجي الرياضي إلى صدارة البطولة التونسية لكرة القدم بعد فوزه مساء اليوم على مضيفه شبيبة القيروان بثنائية نظيفة تناوب عليها هداف البطولة طه ياسين الخنيسي واللاعب الصاعد رائد الفادع.

وخطف الترجي الصدارة من النادي الصفاقسي الذي تربع على عرشها لأسابيع عدة والنادي البنزرتي الذي لم يحافظ عليها سوى جولة واحدة.

وفي الملعب الأولمبي بسوسة تعتثر الصفاقسي أمام النجم الساحلي في قمة هذه الجولة، فرغم أسبقية أصحاب الأرض بهدف صدام بن عزيرة في الدقيقة الـ81 إلا أن الضيوف استطاعوا تعديل النتيجة في الدقيقة الـ93 عن طريق وليد القروي.

أمام النادي البنزرتي فقد تعثر أمام مضيفه الملعب القابسي إذا تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة الـ47 بهدف جميل بإمضاء خالد الغرسلاوي، لكن البنزرتي عدل النتيجة في الشوط الثاني من علامة الجزاء عن طريق عبد الحليم الدراجي.

نتائج هذه الجولة صبت في صالح حامل لقب الدوري التونسي الترجي الرياضي الذي بات اليوم يغرد وحيدا في الصدارة قبل أيام قليلة من السفر إلى أبوظبي للمشاركة في كأس العالم للأندية.

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