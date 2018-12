قالت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ريال مدريد يفكر في التوقيع مع نجم نادي أرسنال آرون رامزي، وذلك خلال فترة سوق الإنتقالات الشتوية القادمة في كانون الثاني المقبل .

وأضافت على أن نادي ريال مدريد تواصل بالفعل مع اللاعب رامزي للمناقشة إمكانية الإنضمام الى الفريق الفترة المقبلة، حيث أن عقده ينتهي مع المدفع جية في نهاية الموسم الحالي ولم يجدد عقده بعد.

