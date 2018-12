من بينهم “محمد صلاح” في قائمة أفضل لاعب أفريقي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) قائمة أولية للاعبين الذين سيتنافسون على جائزة أفضل لاعب أفريقي لموسم 2017-2018.

وضمت القائمة 34 لاعباً من بينهم 15 لاعباً عربياً، وسيتم تصفية القائمة في المراحل القادمة، قبل اختيار الثلاثي الذي سيكون في حفل توزيع الجوائز المقرر في العاصمة السنغالية دكار في الثامن من يناير المقبل.

وضمت القائمة النجم المصري محمد صلاح إلى جانب مواطنيه وليد سليمان، وأحمد جمعة. ةومن الجزائر، اختار الاتحاد الأفريقي رياض محرز إلى جانب عبد المؤمن جابو وياسين براهيمي ويوسف بلايلي. وضمت القائمة ثلاثيا تونسيا، هم أنيس البدري وطه الخنيسي ووهبي الخرزي، في حين يمثل المغرب كل من أيوب الكعبي وحكيم زياش وإسماعيل حداد و محمود بن حليب و مهدي بنعطية. وشهدت القائمة وجود عدد من النجوم الأفارقة من بينهم السنغالي، ساديو ماني والغابوني بيير أوباميانغ والغيني نابي كايتا والعاجي ولفريد زاها.

