كشفت شبكة “جول” العالمية في نسختها الإنجليزية، عن التشخيص المبدئي لإصابة اللاعب الدولي البرازيلي “نيمار دا سيلفا” نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مباراة بوردو في الدوري.

وتعرض “نيمار” لإصابة أجبرته على الخروج ضد بوردو في المباراة التي انتهت بتعادل الفريق الباريسي بهدفين لمثليهما مع مضيفه.

وبحسب الشبكة، فإن “نيمار” يُعاني من إصابة في عضلة الفخذ الأيمن، وهي نفس الإصابة التي تعرض لها في فترة التوقف الدولي الماضية.

وأشارت الشبكة إلى أنّ موقف “نيمار” من خوض مواجهة ريد ستار لحسم التأهل لدور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، لم يتحدد حتى الآن.

وأوضحت أنّ النجم الأغلى في تاريخ كرة القدم، سيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية اليوم الاثنين، قبل الإعلان الرسمي عن إصابته.

The post النجم الأغلى في تاريخ كرة القدم يُعاني من الإصابة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا