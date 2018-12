قال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبير، إن لاعبيه دفعوا ثمن الجهد البدني الكبير الذي بذلوه أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، ثم أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا اليوم الأحد، عندما خسر السبيرز 2/4 أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي.

وأنهى توتنهام الشوط الأول متقدمًا 2/1 على آرسنال على إستاد الإمارات، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، لكن آرسنال قلب النتيحة وفاز 4/2.

وأوضح بوكتينيو بعد المباراة: “ضربة الجزاء صعّبت المباراة علينا منذ البداية، بدأنا الشوط الثاني بطريقة جيدة حتى جاء الهدف الثالث لآرسنال، كنا ندًا قويًا، والمباراة كانت متأرجحة بين الطرفين، العودة بعد الهدف الثالث كانت صعبة على المستوى الذهني”.

وواصل: “بدأنا ندفع ثمن الإجهاد البدني أمام تشيلسي وإنتر ميلان منذ الهدف الثالث، كنا نرى أن طرد فيرتونخين أنهى اللقاء تمامًا”.

The post تشيلسي وإنتر ميلان سبب الخسارة أمام آرسنال appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا