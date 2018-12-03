الورفلي في موسمه الأول مع الرجاء المغربي يفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية للأندية

حقق لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم سند الورفلي لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية إثر تتويجه مع فريقه الرجاء البيضاوي المغربي ليصبح ثاني لاعب ليبي يفوز ببطولة إفريقية بعد اللاعب طارق التائب الذي فاز بالبطولة مع فريق الصفاقسي التونسي موسم 1998_1999.

وشارك مدافع المنتخب الوطني في التشكيلة الأساسية للرجاء الذي فاز ذهابا في المغرب على “فيتا كلوب” الكونغولي بثلاثية نظيفة قبل أن يفقد نتيجة لقاء الإياب، الأحد، على ملعب الشهداء في العاصمة الكونغولية “كينشاسا،” بثلاثة أهداف لهدف ليفوز بالبطولة الأفريقية.

يذكر أن مدافع المنتخب الوطني سند الورفلي انتقل إلى صفوف الرجاء المغربي بصيغة الإعارة لمدة عام واحد قادما من فريق الأهلي طرابلس مع بداية الموسم الرياضي الحالي.

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