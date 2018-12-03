تعرّف على ملخص الجولة الأولى من الدوري الممتاز

نتائج متباينة شهدتها الجولة الأولى من الدوري الممتاز لكرة القدم في المجموعتين الأولى والثانية.

المسابقة افتتحت بمباراة الصداقة ونجوم اجدابيا وسيطر عليها التعادل بهدفين لمثلهما في مباراة شهدت أوّل أهداف الموسم عبر المخضرم عاشور شقلوف لاعب الصداقة.

الاتحاد المصراتيّ تفنّن بقيادة جلال الدامجة في تحقيق الفوز على المحلّة برباعية نظيفة بيّنت العمل الكبير الذي يقدّمه المدرب جلال الدامجة طيلة فترة الإعداد.

أما الوافد الجديد أبو سليم فلم يسعفه الطموح وتعثّر أمام الوحدة في الجولة الأولى في مباراة بمثابة ديربيّ مصغّر للعاصمة طرابلس،

الأخضر استغلّ اللعب على أرضه وفاز على التحدي بهدف دون ردّ برأسيّة منصور رزق، مبيّناً استفادته من أخطاء الموسم الماضي.

ورغم غياب عدد من لاعبيه الأساسيين فاز المدينة على رفيق بثنائية مقابل هدف عاكساً تطلّعاته في هذا الموسم.

لقاء الأنوار وشباب الجبل انتهى بهدوء لمصلحة فريق مدينة شحات بهدف دون ردّ أكّد عزم الشباب مواصلة اللعب ضمن فرق الصفوة للموسم الثاني على التوالي.

السويحلي استغلّ عاملي الأرض والجمهور وأكرم ضيافة الأولمبيّ المشاكس بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين، مبرزاً أنيابه من الجولة الأولى.

الجولة أيضا شهدت تفوّق الهلال على خليج سرت بهدف دون ردّ، أمّا الرباعيّ الكبير فاستثنى من خوض الجولة لالتزاماته القارّيّة بالأخذ في الحسبان مصير مباراة الاتحاد والشطّ المجهول حتى هذه الأثناء.

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