التعادل يحسم قمة الكالتشيو

انتهت قمة الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي بين روما وضيفه إنتر بالتعادل بهدفين لمثلهما في مباراة مثيرة عادت بسباليتي لذكريات ماضيه مع فريق العاصمة.

الدقيقة الـ37 شهدت افتتاح النتيجة عبرّ “كيتا بالدي” الذي أسكن عرضيّة دي أمبروسيو في شباك روما مُعلناً تقدّم فريقه بأول الأهداف.

الشوط الثاني انطلق دون مقدّمات تصويبة من التركيّ الشابّ سينجيز أوندير اكتفى هاندانوفيتش بمشاهدتها وهي تعانق الشباك.

وفي الدقيقة الـ66 ارتقى الأرجنتنيّ مارورو إيكاردي أعلى من الجميع ليسكن الكرة في الشباك مُعطياً التقدّم مرة أخرى لفريقه، ومع دخول المباراة في آخر ربع ساعة أعطى الحكم جيانلوكا روكي الإذن للصربيّ ألكسندر كولاروف لتعديل الكفة من علامة الجزاء، وهو مانجح فيه اللاعب الصربي.

تعادل لم يخدم تطلّعات الفريقين في جدول الترتيب، إنتر أضاف نقطة فقط ولم يهرب بالوصافة عن نابولي، أمّا الذئاب فبقوا في المرتبة السابعة بعيدا عن رباعيّ الصراع في قمّة الترتيب.

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