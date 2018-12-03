الأسبوع الأول للدوري الليبي الممتاز يشهد فوز الهلال والمدينة والسويحلي

استهل فريق الهلال مشاركته في الدوري الليبي الممتاز، الأحد، بفوز صعب على ضيفه خليج سرت، بهدف مقابل لا شيء، على ملعب شهداء بنينا، في الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى.

ولحساب المجموعة ذاتها تمكن شباب الجبل من اقتناص 3 نقاط بعد تفوقه على مضيفه الأنوار بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة على نفس الملعب، فيما فقد فريق التحدي نتيجة لقائه أمام مستضيفه الأخضر بهدف وحيد على ملعب شيخ الشهداء بالبيضاء.

ولحساب المجموعة الثانية تمكن السويحلي من تحقيق فوزٍ صعب على نظيره الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب مصراتة، فيما حصد فريق المدينة نقاط مباراته أمام ضيفه رفيق صرمان بعد التفوق عليه بهدفين لهدف في المباراة التي استضافها ملعب الأكاديمية بجنزور، من جانبه دشن فريق الاتحاد المصراتي مشاركته في الدوري بانتصار عريض على ضيفه المحلة بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي احتضنها ملعب مصراتة الأربعاء الماضي. فيما سيلعب الأهلي طرابلس مع فريق الخمس في السابع من الشهر الحالي.

ومن المنتظر أن يحدد الاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد المباريات التي لم تُلعب بعد؛ بسبب مشاركات أندية الاتحاد والنصر والأهلي بنغازي في البطولات الإفريقية للموسم الحالي.

يُذكر أن بداية الدوري الليبي الممتاز للموسم الحالي شهدت تأخرا في انطلاقتها؛ بسبب اعتراض العديد من الأندية على بدء الدوري؛ بسبب مشاكل مع رئيس الاتحاد الموقوف جمال الجعفري.

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