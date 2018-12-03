سلة النصر تكسب دربي بنغازي بجدارة

أخبار ليبيا24- خاص

نجح فريق النصر من التغلب على منافسه التقليدي الأهلي بنغازي 78-59 الأحد في مجمع سليمان الضراط ضمن منافسات الجولة الأولى للمرحلة الأولى للدوري الليبي لكرة السلة.

بدأ الأهلي المباراة باندفاع كبير وتقدم مع نهاية الربع الأول 15-21 إلا أن النصر عاد للمباراة وحقق التفوق في الربع الثاني 31-26 والثالث 52-44 لينهى المباراة لصالحة بفارق 19نقطة

وتألق في المباراة نجم النصر زين العابدين مكراز بعد تسجيله أكثر نقاط في المباراة بواقع 17نقطة وسجل زميله طارق البيرو 16 نقطة.

من جهته تألق المحترف في صفوف الأهلي جون مسجلا 14 نقطة.

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