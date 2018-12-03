ساوثهامبتون يفك ارتباطه بمدربه

أعلن نادي ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز استغناءه عن مدربه مارك هيوز بسبب تدني مستوى الفريق ونتائجه السلبية في المسابقة الموسم الجاري.

النادي الإنجليزي القابع في المركز الـ18 في جدول الترتيب أعلن انفصاله عن المدرب الويلزي، موكلاً المهمة بصورة مؤقتة لمساعده كيلفين ديفيز للإشراف على تدريب الفريق في مباراة توتنهام في الجولة القادمة.

هذا وأفادت تقارير سابقة برغبة ساوثهامبتون التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو سوزا ليكون خليفة للمدرب من أجل انتشال الفريق الذي لم يجمع أكثر من 9 نقاط حتى الآن بعد مرور 14 جولة.

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