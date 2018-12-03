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ساوثهامبتون يفك ارتباطه بمدربه

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن نادي ساوثهامبتون المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز استغناءه عن مدربه مارك هيوز بسبب تدني مستوى الفريق ونتائجه السلبية في المسابقة الموسم الجاري.

النادي الإنجليزي القابع في المركز الـ18 في جدول الترتيب أعلن انفصاله عن المدرب الويلزي، موكلاً المهمة بصورة مؤقتة لمساعده كيلفين ديفيز للإشراف على تدريب الفريق في مباراة توتنهام في الجولة القادمة.

هذا وأفادت تقارير سابقة برغبة ساوثهامبتون التعاقد مع المدرب البرتغالي باولو سوزا ليكون خليفة للمدرب من أجل انتشال الفريق الذي لم يجمع أكثر من 9 نقاط حتى الآن بعد مرور 14 جولة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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