برشلونة ينتزع صدارة الليغا من إشبيلية بعد فوزه على فياريال

حقق برشلونة فوزاً مهماً على ضيفه فياريال بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما الأحد على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث وقع على ثنائية الفريق الكتالوني كل من، المدافع جيرارد بيكيه، ولاعب خط الوسط كارليس ألينيا.

وبذلك رفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 28 نقطة وانتزع صدارة الليغا بفارق نقطتين من إشبيلية الذي حل ضيفاً على فريق ديبورتيفو ألافيس، في حين تجمد رصيد فياريال عند 14 نقطة وتراجع إلى المركز السابع عشر على سلم ترتيب الدوري.

