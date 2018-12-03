هل يحصد مودريتش الكرة الذهبية لعام 2018

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس مساء اليوم الإثنين، حفل الكرة الذهبية لعام 2018، الذي يعد أعرق جائزة فردية في عالم كرة القدم.



وتشير توقعات المتابعين إلى أن مودريتش يبقى الأوفر حظا لخطف الجائزة، بعد دوره في تتويج ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للسنة الثالثة على التوالي، فضلا عن قيادته منتخب كرواتيا لنهائي كأس العالم 2018.



وسيكون الفرنسي أنطوان غريزمان من أبرز المرشحين للفوز بـ”البالون دور”، وذلك بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم في روسيا، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية للمونديال، وأفضل لاعب في نهائي الدوري الأوروبي.



وتضم القائمة النهائية أيضا اسم لاعب عربي واحد هو النجم المصري محمد صلاح.

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