الإنتر ميلان يستحوذ على مركز الوصافة في الكالتشيو

سيطر التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 على مباراة قمة الجولة الـ14 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، التي جرت بين روما وضيفه إنتر ميلان، الأحد على ملعب الأولمبيكو في العاصمة روما.

حيث أحرز ثنائية روما كل من سينجيز أوندير وألكساندر كولاروف، بينما سجل هدفي فريق إنتر ميلان كل من المهاجمين السنغالي بالدي دياو كايتا، والأرجنتيني ماورو إيكاردي.

هذا وارتقى إنتر ميلان بعد هذه المباراة إلى مركز الوصافة في الكالتشيو، برصيد 29 نقطة، متجاوزاً بفارق الأهداف، فريق نابولي، الذي يحل ضيفا على أتالانتا اليومالاثنين.

