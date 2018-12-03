سند الورفلي ثاني ليبي يفوز بكأس الكونفدرالية الأفريقية 

أصبح اللاعبُ الدوليّ “سند الورفلي” ثانيَ لاعبٍ ليبيّ يُتوَّج بلقب إحدى البطولاتِ الأفريقيةِ لكرة القدم للأندية.

وذلك بعدما ساهم في فوزِ فريقِI الرجاء المغربي ببطولة كأسِ الاتحادِ الأفريقي لهذا العام إثرَ تفوُّقِه في النهائي على منافسه فيتا كلوب الكونغولي بمجموعِ لقاءَي الذهابِ والإيابِ بأربعةِ أهدافٍ لثلاثة ..

وكان الورفلي قد انتقل مطلعَ العامِ الحاليّ إلى الفريق المغربيِّ الأخضر مُعاراً من ناديه الليبيِّ الأهلي طرابلس ..

يذكر أنّ المرةَ الأولى التي ينال فيها لاعب ليبيّ شرفَ مُعانقةِ كأسِ الكونفدراليةِ الأفريقية كانت عامَ ألفٍ وتسعمِئةٍ وتسعةٍ وتسعين عندما قاد اللاعبُ “طارق التائب” آنذاك فريقَه النادي الصفاقسي التونسي للتتويج باللقب الأفريقي..

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