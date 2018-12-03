البيضاء: ماراثون السلام للمدارس الثانوية

أقيم بمدينة البيضاء ماراثون لطلبة المدارس الثانوية بالمدينة تحت إشراف ورعاية المجلس البلدي البيضاء ومنظمة اليونيسف ضمن مشروع المشاركة الشبابية والمشاركة المدنية وتحت شعار “المبادرة المدنية ماراثون السلام”.

حيث كانت نقطة التجمع والانطلاق من أمام حديقة الشهيدة رقية إلى ساحة المحكمة وبمشاركة أكثر من مئة طالب من مختلف المدارس بالبلدية، حيث تحصل العشرة الأوائل على جوائز قيمة، وجاء عادل إبراهيم يونس من مدرسة الاستقلال في المركز الأول، بينما حل بلال صالح من مدرسة ناصر حسن ثانيا، واحتل المركز الثالث عثمان خالد إبراهيم من المدرسة نفسها

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