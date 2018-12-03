النصر يصل جنوب السودان لتأكيد التأهل للدور الــ 32

جوبا 03 ديسمبر 2018 (وال) – وصلت صباح اليوم الإثنين بعثة الفريق الأول لكرة القدم لنادي النصر إلى مدينة “جوبا” بالجنوب السوداني وذلك لمواجهة فريقها “هلال واو” بطل دوري جنوب السودان على أرضية ملعب جوبا الرئيسي غدًا الثلاثاء، ضمن إياب الدوري التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا .

وكان فريق النصر قد أكمل تدريباته الاستعداديه لمباراة الإياب على الملعب المرفق بمقر إقامة الفريق بفندق حرس الحدود بالعاصمة المصرية القاهرة، بقيادة مديره الفني فوزي العيساوي والأمل يحذوه للتأهل للدور الــ 32 المقبل، وتأكيده خاصة بعد تفوقه العريض في مباراة الذهاب على هلال واو بخمسة أهداف لهدف . (وال –جوبا) ف ح/ ع ع

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