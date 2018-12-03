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ساوثامبتون يقيل مدربه بعد النتائج السلبية

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بعد تعادلة مع مانشستر يونايند بهدفين لمثلهما مساء السبت في البريميرليغ أعلنت اليوم إدارة ساوثامبتون إقالة المدرب مارك هيوز بعد سلسلة النتائج المحبطة للفريق، إذ إنه لم يحقق سوى انتصار واحد كان على حساب كريستال بلاس بهدفين دون رد مقابل 6 تعادلات و7 هزائم.

حيث بات ساوثامبتون مهدداً بالهبوط من الدوري الممتاز، وأعلن الفريق خبر إقالة مدربه في بيان رسمي، كما أضافت إدارة النادي في البيان أن المدرب المساعد كيلفين ديفيز سيتولى قيادة الفريق في مواجهة توتنهام هوتسبير في ملعب ويمبلي بعد غد الأربعاء.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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