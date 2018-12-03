الاتحاد الأوروبي يضيف بطولة جديدة

يعمل الاتحاد الأوروبي في خط متوازٍ مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل رفع عدد البطولات إلى وافق الاتحاد الأوروبي على استحداث مسابقة أندية للمستوى الثالث، وهي بطولة مشابهة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي اعتباراً من 2021

وجاء قرار استحداث البطولة الجديدة خلال اجتماع دبلن بعد أن أكملت اللجنة التنفيذية “للويفا ” خطط تقديم البطولة الجديدة التي ستنطلق تحت مسمى “الدوري الأوروبي 2” وستضم 32 فريقا في دور المجموعات، كما قررت اللجنة الفنية تقليص دور المجموعات في الدوري الأوروبي من 48 إلى 32 فريقا.

بينما سيبقى دوري الأبطال كما هو عليه حسب تصريح الاتحاد الأوروبي، أي أن بطولات الدوري الأربعة الأعلى تصنيفا، وهي حاليا إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا، ستحافظ على مقاعدها الأربعة المضمونة في دور المجموعات.

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