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الاتحاد الأوروبي يضيف بطولة جديدة

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعمل الاتحاد الأوروبي في خط متوازٍ مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل رفع عدد البطولات إلى وافق الاتحاد الأوروبي على استحداث مسابقة أندية للمستوى الثالث، وهي بطولة مشابهة لدوري الأبطال والدوري الأوروبي اعتباراً من 2021

وجاء قرار استحداث البطولة الجديدة خلال اجتماع دبلن بعد أن أكملت اللجنة التنفيذية “للويفا ” خطط تقديم البطولة الجديدة التي ستنطلق تحت مسمى “الدوري الأوروبي 2” وستضم 32 فريقا في دور المجموعات، كما قررت اللجنة الفنية تقليص دور المجموعات في الدوري الأوروبي من 48 إلى 32 فريقا.

بينما سيبقى دوري الأبطال كما هو عليه حسب تصريح الاتحاد الأوروبي، أي أن بطولات الدوري الأربعة الأعلى تصنيفا، وهي حاليا إسبانيا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا، ستحافظ على مقاعدها الأربعة المضمونة في دور المجموعات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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