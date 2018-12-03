طائرة الأهلي طرابلس تتأهل لنهائيات كأس ليبيا

طرابلس 03 ديسمبر 2018 (وال)- تأهل فريق الأهلي طرابلس مساء اليوم الاثنين، إلى الدور الثلاثي لنهائي بطولة كأس ليبيا لكرة الطائرة للمنطقة الثالثة بتفوقه على جاره الاتحاد .

هذا وتفوق الأهلي على جاره في أشواط الثلاثة دون مقابل، وذلك على أرضية قاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية، بحضور جماهيري جاء اللقاء في مستوى تحت المتوسط، ولم يرتقي للمستوى المطلوب، وكانت نتائج الأشواط الثلاثة كالتالي : الشوط الأول 25 – 17، والشوط الثاني 25 – 21، والشوط الثالث 25 – 17 .

وبهذا الفوز يتأهل الأهلي طرابلس عن منطقته إلى الدوري الثلاثي لنهائي بطولة الكأس . (وال- طرابلس) ف ح/ ر ت

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