الكاف يستبعد سيراليون من كان 2019

كما هو معلوم أن التدخل الحكومي في شؤون كرة القدم يؤدي إلى تجميد الاتحاد في الدولة المعنية وسيراليون كانت آخر ضحايا التدخل السياسي إذ قررت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم الإثنين استبعاد سيراليون من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 وإلغاء نتائج منتخبها بداعي التدخل الحكومي في شؤون اللعبة في البلاد.

وقال” الكاف”عبر موقعه على الإنترنت إن اللجنة التنفيذية اتخذت في اجتماعها قرارا باستبعاد سيراليون من تصفيات كأس الأمم وإلغاء نتائج كل مبارياتها

هذا وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قد فرض حظرا على سيراليون ومنعها من خوض مباراتين ضد غانا في تصفيات كأس الأمم.

ويعود أصل الخلاف بعد عدم التزام السلطات في سيراليون بتحديد موعد نهائي لإعادة إيشا يوهانسن رئيسة الاتحاد المحلي للعبة، المتهمة بالفساد من جانب مسؤولين حكوميين، إلى منصبها.

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