تعرف على جدول مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز

طرابلس-العنوان

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، جدول مباريات الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز، للموسم الرياضي 2018 – 2019.

وستنطلق منافسات الأسبوع الثاني بحسب جدول نشرته الصفحة الرسمية للاتحاد على “فيس بوك” يوم الأربعاء المقبل، وستقام جميع مباريات المجموعتين على تمام الساعة الثالثة عصرًا.

حيث ستكون مباريات المجموعة الأولى يوم الأربعاء 5 ديسمبر، حيث يلتقي التحدي مع نجوم أجدابيا بملعب بنينا، والخميس 6 ديسمبر يلتقي دارنس مع الأخضر بملعب درنة.

أما مباريات يوم السبت 8 ديسمبر يلتقي الصداقة مع الهلال بملعب شحات، فيما خليج سرت يلتقي التعاون بملعب سرت.

فيما أجلت مباراتي شباب الجبل والأهلي بنغازي والأنوار والنصر بسبب المشاركة الأفريقية.

وفي أولى مباريات المجموعة الثانية يوم الخميس 6 ديسمبر يلتقي الوحدة مع المدينة بملعب الخمس، فيما الجمعة 7 ديسمبر يلتقي الأولمبي مع أبوسليم بملعب الزاوية.

وفي مباريات السبت 8 ديسمبر الشط يلتقي الاتحاد المصراتي بملعب الزاوية، في حين يلتقي يوم الأحد 9 ديسمبر: رفيق مع المحلة بملعب صرمان.

أما مباريات يوم الأربعاء 12 ديسمبر يلتقي الخمس مع السويحلي بملعب الخمس.

فيما مباراة الاتحاد والأهلي طرابلس مؤجلة خلال هذا الأسبوع بسبب المشاركة الأفريقية.



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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية