(شاهد الصور) 100 طالب يشاركون في ماراثون السلام بالبيضاء

البيضاء-العنوان

شهدت مدينة البيضاء اليوم الإثنين،انطلاق ماراثون السلام بمشاركة 100 طالب من مختلف المدارس التعليمية،ضمن مشروع المشاركة الشبابية والمدنية،تحت إشراف المجلس البلدي ومنظمة اليونيسف.

وحقق طلبة مدرسة ناصر الثانوية بمدينة البيضاء 6 مراكز من بين المراكز العشرة الأولى في ماراثون السلام الذي انطلق من أمام حديقة الشهيدة رقية، إلى ساحة المحكمة، حيث تحصل العشرة الأوائل في ختام الماراثون على جوائز قيمة.

وحل في الترتيب الأول عادل إبراهيم يونس من مدرسة الاستقلال، فيما حل ثانيا بلال صالح حسن من مدرسة ناصر، وفي الترتيب الثالث جاء عثمان خالد إبراهيم من مدرسة ناصر.

وفي الترتيب الرابع جاء حسين عادل محمد من مدرسة الربيع العربي، وخامسا حل حسام بوشناف من مدرسة ناصر، وفي الترتيب السادس جاء عبدالقوي صالح من مدرسة الربيع العربي، فيما حل في المرتبة السابعة علي ماهر من مدرسة ناصر.

وفي الترتيب الثامن جاء إسلام عبدالسلام من مدرسة الربيع العربي، وفي الترتيب التاسع جاء نورالدين عطية من مدرسة ناصر، فيما حل في المرتبة العاشرة موسى عبدالله موسى من مدرسة ناصر.

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