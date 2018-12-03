أندية الدرجة الأولى تؤكد تمسكها بمقترح شكل المسابقة في ثوبها الجديد

بنغازي 03 ديسمبر 2018 (وال)- عقد رؤساء ومندوبو عدد من الأندية المعنية بمقترح المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم المتعلق بشكل مسابقة دوري الدرجة الأولى في ثوبها الجديد.

هذا وقد عقد رؤساء ومندوبو أندية : السواعد، الخليج، صقور بن جواد، المنار، البرانس، العين، الهوارية، بمقر نادي السواعد ببلدية بنغازي، اجتماعًا أكدوا فيه تمسكهم شكلًا وموضوعًا بمقترح المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي المتعلق بشكل مسابقة دوري الدرجة الأولى في ثوبها الجديد.

وأعرب رؤساء ومندوبو الأندية عن أنه سيكون لها موقف حازم، حال الإخلال بتنفيذ المقترح، وذلك للحفاظ على مصالح أنديتها.

وفي ختام الاجتماع، تم تشكيل لجنة للتواصل مع الأندية المستفيدة من مقترح المكتب التنفيذي بالمنطقتين الغربية والجنوبية، بالإضافة إلى إصدار بيان جاء فيه :

“تعلن الأندية المستفيدة من مقترح المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم، الذي من شأنه تطوير الرياضة لصالح المنتخبات، حيث تم تضمينه خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي بمدينة مصراتة؛ عن تمسكها الشديد بالمقترح وآلية نظام مسابقة الدرجة الأولى بشكلها الجديد”.

وتؤكد من خلال اجتماعها الذي عقد اليوم بنادي السواعد 3-12-2018، عن ضرورة اعتماد المقترح عن المكتب التنفيذي بالاتحاد الليبي لكرة القدم بأسرع وقت، نظرًا لما سبّبه التراجع والإخلال بتنفيذ هذا المقترح من قبل المكتب التنفيذي، من ضرر مادي وإداري ومعنوي كبير لهذه الأندية، نتيجة للترتيبات والمصاريف التي اتخذت من قبلها وفقًا لهذا المقترح، وتعرب عن تمسكها بهذا المقترح شكلًا وموضوعًا، أو أنه سيكون لها موقفٌ حازمٌ وذلك للحفاظ على مصالح أنديتها. (وال- بنغازي) ر ع / ر ت

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