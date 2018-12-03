طائرة النصر تحلق لنهائيات كأس ليبيا بفوزه على الأهلي بنغازي

بنغازي 03 ديسمبر 2018 (وال)- تأهل فريق النصر مساء اليوم الإثنين، إلى نهائيات كأس ليبيا لكرة الطائرة 2018 – 2019 على حساب جاره الأهلي بنغازي.

وجاء ذلك خلال المباراة التي أقيمت بمجمع سليمان الضراط بقيادة الطاقم التحكيمي تكون من: الدولي حسين البركي حكمًا أول، وحكمًا ثانيًا وائل بوشعالة.

هذا وقاد المدربان المحليان عوض عيسى مدرب الأهلي بنغازي، وأحمد الطريدي مدرب النصر فريقيهما في المباراة لتحديد الفائز الأول عن المنطقة الأولى والتأهل للدوري الثلاثي لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة 2018/2019، وسط غياب مناصري الفريقين من الجمهور الرياضي.

وبدأت المباراة في شوطها الأول بألعاب متكافئة بين الفريقين, واستمر نقطة هنا ونقطة هناك، حتى حسم الأهلي الشوط الأول بصعوبة بنتيجة 25 – 23.

وفي الشوط الثاني، دخل فريق النصر عازمًا على عودته في المباراة واستطاع ذلك لينهي الشوط لمصلحته بنتيجة 25 – 22، وكرر النصر ذلك في الشوط الثالث مؤكدًا تفوقه وإنهاء الشوط بنتيجة 25 – 19.

وفي الشوط الرابع، كان شوطًا حاسمًا واستطاع النصر حسمها لمصلحته بكل استحقاق بنتيجة 25 – 14.

بهذا التفوق والفوز سجل فريق النصر تأهله أولًا عن المنطقة الأولى للدوري الثلاثي من نهائيات كأس ليبيا لكرة الطائرة، صحبة المتأهل الأول عن المنطقة الثانية فريق السويحلي، والمتأهل الأول عن المنطقة الثالثة فريق الأهلي طرابلس، ويبقى المتأهلون الثلاثة في انتظار نهاية شهر أبريل المقبل، موعد إقامة الدوري الثلاثي لنهائيات كأس ليبيا للكرة الطائرة 2018 – 2019 وتحديد البطل. (وال- بنغازي) ف ح / ر ت

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