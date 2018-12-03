الشلماني لـ”GAME”: السوبر يُحدد قريبا والعيساوي باقٍ

قال رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم المكلف عبدالحكيم الشلماني، إن علي جميع الأندية دعم الاتحاد لضمان سير الدوري الممتاز الذي سيساهم في رفع مستوى الكرة الليبية.

وأعرب الشلماني، في تصريح لبرنامج “GAME” على قناة “218NEWS”، عن أمله في أن ينتهي الدوري قبل انطلاق كأس أمم افريقيا، لافتا إلى أن مشاركة الفرق الليبية في المسابقات الأفريقية يعيق ضبط الروزنامة .

وعن المنتخب الوطني، ذكر الشلماني أن المكتب التنفيذي سيجدد الثقة في الثنائي فوزي العيساوي وأبوبكر باني لقيادة فرسان المتوسط في موقعة جنوب أفريقيا الحاسمة .

وبشأن مواجهة المنتخب الأولمبي أمام نيجريا، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، قال الشلماني إنهم لم يستقرون بعد علي المدرب، وأن المكتب التنفيذي سيجتمع الأربعاء مع لجنة المنتخبات لتحديد مدرب المنتخب الأولمبي .

وعن الخلافات مع رئيس الاتحاد السابق، أكد الشلماني أن علاقة المكتب التنفيذي مع جمال الجعفري جيدة وأن الإيقاف مؤقت لحين انعقاد الجمعية العمومية خلال أسبوعين على أبعد تقدير.

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