الحمادي لـ”GAME”: ميراكل انسحب وسنعود إلى طرابلس

قال مساعد مدرب فريق الاتحاد أسامة الحمادي، إن الاتحاد الأفريقي أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة يعلمه فيه بانسحاب فريق ميراكل من جزر القمر، من مواجهته مع الاتحاد الأربعاء المقبل لحساب إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف الحمادي، لبرنامج “GAME” على قناة “218NEWS”، أنه وبعد هذا البلاغ يعتبر الاتحاد متأهلا للدور المقبل حيث سيواجه نهضة بركان المغربي. وأكد أن الفريق سيغادر إلى طرابلس الأربعاء أو الخميس المقبل.

وعن خوض الاتحاد مباريات في الدوري الممتاز، قال الحمادي إن الفريق لا يمانع في حال عدم تعارضها مع المشاركة الأفريقية.

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