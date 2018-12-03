اباتشي النصر يزيح الأهلي بنغازي من كأس ليبيا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

نجح فريق النصر من إقصاء منافسه التقليدي الأهلي بنغازي من مسابقة كأس ليبيا للكرة الطائرة بعد التفوق عليه بنتيجة 3-1 اليوم الإثنين في اللقاء الذي احتضنه مجمع سليمان الضراط .

السوط الأول من المباراة انتهى لصالح للأهلي 25-23، وعاد النصر للمباراة بعد تفوقه في الأشواط المتبقية على التوالي 25-22 و 25-19 و 25-14 .

وبهذه النتيجة تأهل النصر لنهائيات كأس ليبيا لكرة الطائرة التي ستقام نهاية شهر أبريل من عام 2019 .

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