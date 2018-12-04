مودريتش يتفوق على الدون وميسي ويحصد جائزة الكرة الذهبية

تمكن الكرواتي نجم ريال مدريد الاسباني لوكا مودريتش، من حصد لقب سباق جائزة الكرة الذهبية (بالون دور)، لأفضل لاعب فى العالم خلال العام الجاري 2018.

ونشرت مجلة “فرانس فوتبول بعد حفل توزيع الجوائز أمس الإثنين، القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم، حيث جاء اسم النجم المصري محمد صلاح في المركز السادس، ولينويل ميسي في المركز الخامس.

وجاء رونالدو مهاجم يوفنتوس، والفائز بالجائزة العام الماضي، في المركز الثاني، بينما احتل أنطوان جريزمان مهاجم فرنسا وأتليتيكو مدريد المركز الثالث.

أما كيليان مبابي مهاجم فرنسا وباريس سان جيرمان احتل المركز الرابع إلى جانب جائزة فضل لاعب تحت 21 عاماً.

واحتل البلجيكي أيدن هازاد (الثامن)، وكيفن دي بروين (التاسع)، والبرازيلي نيمار (المركز 12)، والفرنسي بول بوغبا (15).

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