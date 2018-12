نال لاعب ريال مدريد الإسباني ومنتخب كرواتيا لوكا مودريتش،الاثنين، جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم.

حيث كسر مودريتش هيمنة رونالدو زميله السابق في النادي الملكي ولاعب يوفنتوس الإيطالي حالياً، والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، على الكرة الذهبية في الأعوام العشرة الماضية، بعدما أحرزها كل منهما خمس مرات منذ 2008.

هذا وغاب ميسي ورونالدو عن الحفل الذي أقيم في الـ غران باليه في باريس.

كما أتم مودريتش صانع الألعاب الدولي رباعية جوائز فردية لعام 2018، بعد اختياره أفضل لاعب من الاتحادين الأوروبي (ويفا) والدولي (فيفا)، وأفضل لاعب في مونديال 2018 في روسيا حيث قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخسارة أمام فرنسا (2-4).

وفي تعليقه على الجائزة قال مودريتش:

“أنا سعيد، فخور، وأتشرف بالجائزة التي تعد الأغلى على المستوى الفردي للاعبي كرة القدم”.

The post مودريتش يكسر هيمنة ميسي ورونالدو على الكرة الذهبية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا