بعد 7 أعوام.. إيكاردي يكسر احتكار يوفنتوس

أختير الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم وقائد فريق انتر ميلانو، أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم لعام 2018، خلال حفل أقيم مساء الاثنين في مدينة ميلانو.

وأصبح إيكاردي (25 عاما)، أول لاعب يقع عليه الاختيار لهذه اللقب من فريق غير يوفنتوس منذ عام 2011 حين أختير السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان حينها.

وأنهى إيكاردي موسم 2017-2018 في صدارة ترتيب الهدافين بتسجيله 29 هدفا في الدوري، بالتساوي مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

وحصل إيكاردي أيضا على جائزة أفضل هدف من خلال الهدف الذي سجله بالكعب في مرمى فيورنتينا في مارس، حين سجل في تلك المباراة رباعية “سوبر هاتريك”.

وجرى اختيار يوفنتوس، بطل المواسم السبعة الماضية والمتصدر الحالي، أفضل فريق، فيما حصل ماسيميليانو أليغري، الذي قاده لإحراز أربع ثنائيات متتالية (الدوري والكأس)، على لقب أفضل مدرب للمرة الرابعة في مسيرته.

وكوفىء اسطورة فريق روما فرانشيسكو توتي وأندريا بيرلو اللذان توجا في مونديال 2006 في ألمانيا واعتزلا اللعب، بجائزة شرفية عن كامل مسيرتهما، فيما نال جانلوكا روكي جائزة أفضل حكم.

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