انطلاق سباق اختراق الضاحية المدرسي برقدالين

وسط أجواء شتوية باردة استضافت بلدية رقدالين المنافسات الرياضيّة بين مدارس بلديّات (رقدالين – الجميل – زلطن – باطن الجبل)، حيث انطلقت بمسابقة العدو الريفيّ من مدرسة المالحة لفئات البنين والبنات للتعليم الأساسيّ والمتوسّط بمشاركة واسعة من طلّاب المدارس.

الفائزون في السباق سيتأهّلون للمشاركة في باقي السباقات الأخرى التي ستقام خلال الشهر الجاري.

رجال المرور في المدينة ساهموا بالاشتراك مع المعلمين في إنجاح هذا الحدث الذي سيستأنف بعد هذا السباق بسباق خاصّ للبنات، يليه سباق يخصّ مرحلة التعليم المتوسّط لتكتسي رقدالين بثوب الرياضة في هذا الشهر.

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