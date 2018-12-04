الأهلي بنغازي يواجه نواذيبو الموريتاني وعيونه على التأهل

في مواجهة حاسمة يلتقي عشية الغد الأهلي بنغازي وضيفه اف نواديبو من موريتانيا في إياب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب بترو سبورت بالعاصمة المصرية القاهرة، سيدخل ممثل ليبيا النادي الأهلي بغية تحقيق نتيجة إيجابية تضمن له التواجد في الدور المقبل، إذ إن فريق المشوار الطويل كان قد تعثر في مباراة الذهاب التي دارت بنواكشوط في اللحظات الأخير بعد أن تمكن أصحاب الأرض من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الأخيرة لتنتهي المباراة بفوز اف سي نواديبو بهدفين لصفر، ومع ذلك تبقى حدود الأهلي بنغازي قائمة، فالفوز بهدف نظيف أو أكثر تضعه في الثاني.
عن مصدر الخبر
قناة 218 الليبية
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
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