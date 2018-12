محمد صلاح.. الأفضل في إنجلترا لعام 2018

تحصل المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2018، والمقدمة من اتحاد مشجعي كرة القدم، وبالتعاون مع شركة فيرجن ميديا، في حفل أقيم بالعاصمة لندن أمس الاثنين.

حيث شارك في الاستفتاء حوالي 366 ألف مشجع، وتفوق صلاح في التصويت على لاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينج، وزميل صلاح في ليفربول فيرجيل فان دايك، ومدافع ليستر سيتي هاري ماجواير، وهداف مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو.

وعل صلاح عقب الفوز بالجائزة:

“شكرا للجميع على الجائزة، إنها تعني الكثير بالنسبة لي، لأنها تُمنح بناء على تصويت الجماهير”.

مضيفاً:

“عادة ما أهدي أي جائزة أحصل عليها لزملائي وجميع العاملين في ليفربول، ولكن في هذه المرة أود أيضاً أن أهديها لجماهير الريدز على دعمهم الرائع”.

